Speciale scuola: Roma, Zotta (M5s), creare database digitale manutenzione edifici scolastici capitolini

- "Superare la delibera capitolina n. 90/2021 e la necessità di un libretto di manutenzione per le scuole di Roma Capitale da essa prescritta. È questo l'obiettivo della proposta di delibera, di cui sono la prima firmataria, che ha ottenuto parere favorevole dalle commissioni Scuola e Lavori Pubblici riunite stamane in sede congiunta". Lo dichiara, in una nota stampa, la presidente della commissione Scuola di Roma Capitale Teresa Maria Zotta. "Tale atto - aggiunge- si prefigge l'obiettivo di creare un vero e proprio archivio interattivo digitale contenente i dati relativi allo stato manutentivo di ciascun edificio scolastico capitolino, agli interventi già effettuati e a quelli da realizzare uno 'storico' costantemente monitorato e aggiornato grazie al contributo dei Municipi, utile per creare un sistema di controllo e programmazione puntuale dei lavori da intraprendere per garantire una corretta manutenzione degli oltre 1.100 edifici scolastici presenti sul territorio capitolino. La proposta di delibera in oggetto, che ha già ricevuto parere favorevole dei Dipartimenti Simu e Servizi educativi e scolastici, mira a modificare e a integrare le prescrizioni di una delibera, quella del 2009, che non risponde più alle vigenti condizioni legislative in materia di edilizia scolastica. L'obiettivo è quello di sottoporre l'atto all'approvazione dell'Assemblea capitolina in tempi brevi. Ringrazio la presidente della commissione Lavori pubblici, Alessandra Agnello, per il prezioso contributo fornito a questa delibera". (Com)