Speciale scuola: Coni, Rampelli (Vpc-Fd'I), la politica si tenga fuori dallo sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultimo decreto firmato da Conte restituisce allo sport italiano l'autonomia tolta con una riforma che lo sottometteva al governo, come nei regimi totalitari e rende nuovamente possibile la partecipazione ai Giochi olimpici sotto la bandiera italiana. Una vittoria importante per il Coni ma anche per Fd'I, unico partito a formalizzare dal principio tale necessità e a sostenere questa proposta". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia. "Il governo - aggiunge - ha voluto mettere le mani sullo sport e intaccarne un'autonomia sancita dal 1914 che, semmai, va meglio organizzata con una necessaria riforma del Coni e portata a conclusione. In Italia sono autonome la scuola, la ricerca, l'università. Singolare che lo sport dovesse dipendere direttamente dal governo, come nei regimi totalitari. Un risultato che dedichiamo agli atleti, i cui sacrifici mostruosi stavano per essere vanificati da un famelico capriccio. Ora, il tricolore italiano potrà brillare a Tokyo", conclude Rampelli. (Com)