Speciale scuola: Torino, infanzia, 5602 domande per l'anno scolastico 2021/22

- Si sono concluse a Torino, le iscrizioni unificate alle scuole dell’infanzia comunali, convenzionate private e statali della città per il prossimo anno scolastico 2021/2022. Sul nuovo sistema online messo a punto dalla Città sono pervenute 5.602 domande. In particolare, 2.545 famiglie hanno scelto le scuole comunali, 1.101 quelle convenzionate e 1.956 quelle statali. I dati emersi non sono comparabili con i numeri delle iscrizioni raccolte lo scorso anno trattandosi di grandezze non omogenee: il sistema non comprendeva tutte le scuole statali e le famiglie dovevano presentare una domanda per ogni Circoscrizione e più domande per le scuole statali del territorio. Quest’anno, invece, il nuovo sistema unificato comprende 186 scuole dell’infanzia così suddivise: 61 comunali, 53 convenzionate e 72 statali. “Abbiamo aggiunto un nuovo tassello alla semplificazione delle procedure amministrative per l’accesso ai servizi con le iscrizioni online unificate – ha sottolineato Antonietta Di Martino, Assessora all’Istruzione della Città di Torino -. Ringrazio le famiglie che ci hanno dato fiducia e hanno compreso gli sforzi della Città per migliorare la qualità dei servizi per l’infanzia pur in un periodo di difficoltà e incertezza. Ringrazio, inoltre, per la collaborazione l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ambito Territoriale di Torino, i Dirigenti scolastici, la Federazione Italiana Scuole Materne – FISM - e la Scuola Ebraica”. (Rpi)