Speciale scuola: consigliere municipale denuncia "buste paga con importo zero per precarie di Roma"

- Diverse educatrici delle scuole comunali di Roma hanno ricevuto la busta paga senza alcun importo di stipendio. Lo denuncia il consigliere del gruppo Misto al Municipio Roma VI, Dario Nanni, che spiega in una nota: "Il 26 gennaio 2021 ennesima beffa per le precarie della scuola del Comune di Roma che hanno visto ricevere dall'amministrazione le buste paga con importo pari a zero. Un fatto increscioso riscontrato dalle lavoratrici di diversi municipi. Gli uffici municipali attribuiscono la paternità dell'errore all'ufficio stipendi del Comune di Roma che a sua volta scarica la responsabilità sugli stessi Municipi. Insomma uno scaricabarile che, se non fosse per il fatto increscioso che in ballo c'è la vita di tante persone, potrebbe essere il copione di una commedia all'italiana. Già a ottobre nel passaggio dai contratti part time dal 75 per cento al 100 per cento c'erano stati dei disagi, infatti l'importo al netto dello stipendio era rimasto invariato e molte precarie ancora oggi devono ricevere la differenza dovuta alla firma del contratto al 100 per cento. Insomma - conclude Nanni - dopo non aver visto un euro da marzo a luglio 2020, dopo aver visto pubblicare una graduatoria del concorso totalmente sbagliata, ora debbono subire anche l'affronto di ritrovarsi lo stipendio a zero. L'unico aspetto positivo è che siamo a gennaio 2021, e tra qualche mese questa amministrazione lascerà il Campidoglio, anche se non sarò facile per chi subentrerà rimettere a posto tutti i casini di cui si sono resi responsabili i 5 stelle in questi anni". (Rer)