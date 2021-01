Turchia: Erdogan, presto presenteremo riforme al parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, sottoporrà presto i programmi di riforma che sta preparando al parlamento di Ankara. Lo ha annunciato oggi il capo dello Stato turco, in un discorso al gruppo parlamentare dell’Akp. “Molto presto cominceremo a presentare i nuovi programmi di riforma che stiamo per concludere al parlamento. Quando delineeremo i programmi si vedrà che queste proposte di riforma contengono regolamenti che spingeranno il nostro Paese fino al 2023 e oltre”, ha detto Erdogan, facendo riferimento alla data delle prossime elezioni turche, previste fra due anni (nel centenario della Repubblica di Turchia). Le riforme “prepareranno la Turchia al futuro in vari settori, dai diritti e le libertà di base al rafforzamento del clima di fiducia economica”, ha proseguito. I programmi di riforma, annunciati per la prima volta a novembre 2020 da Erdogan, dovrebbero comprendere anche un Piano d’azione per i diritti umani. Il presidente non ha tuttavia reso pubblici ulteriori dettagli sul pacchetto annunciato, sottolineando che le proposte di riforma saranno presentate dopo essere state esaminate dal Consiglio esecutivo centrale del partito. L’opposizione, ad esempio il kemalista Partito popolare repubblicano (Chp), ha accusato Erdogan di promettere “retoricamente” riforme in campo economico e in materia di diritti umani per migliorare le tese relazioni con l’Unione europea, ma di non voler operare nessun cambiamento sostanziale. (Tua)