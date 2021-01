Governo: Fantetti-Causin (Europeisti-Maie-Cd), al Quirinale indicheremo nome di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nato al Senato il nuovo gruppo Europeisti-Maie-Cd costituito dai senatori che hanno una comune sensibilità europea e che hanno riconosciuto il ruolo fondamentale del presidente Conte rispetto alla gestione della crisi in relazione al rapporto con l'Europa. Il capogruppo, eletto all'unanimità, è il senatore Raffalele Fantetti. E' quanto si legge in una nota del gruppo Europeisti-Maie-Cd. "La priorità - dichiarano il capogruppo Raffaelle Fantetti e il vice capogruppo Andrea Causin - è che nasca un governo di legislatura che sia fondato su un patto programmatico che abbia come priorità il contrasto alla pandemia proseguendo in modo spedito con il piano vaccinale per garantire la salute ai cittadini italiani ma anche una forte attenzione alla ripresa sociale ed economica del Paese. Per questo indicheremo al Quirinale la nostra preferenza per un nuovo incarico al Presidente Conte. C'è la consapevolezza - continuano i senatori - che la situazione del Paese che è uguale a molti altri Paesi europei è tragica e per l'Italia è ancora più grave perché abbiamo un sistema di piccola-media impresa, artigiana e commerciale, che soffre particolarmente delle chiusure degli stop and go per cui il primo obiettivo del governo è quello di lavorare a testa bassa con grande qualità per superare questo periodo pandemico e tornare alla normalità possibilmente prima dell'estate", concludono Fantetti e Causin. (Com)