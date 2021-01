Shoah: presidente slovacca Caputova commemora il Giorno della memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha commemorato il Giorno della memoria. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". Il capo dello Stato si è recato al memoriale dell'Olocausto a piazza Rybne Namestie a Bratislava, dove ha deposto una corona di fiori. "L'Olocausto non è solo una tragedia ebraica, è una tragedia per tutti noi. Ecco perché è importante ricordarlo e continuare a onorare la memoria dei milioni di ebrei, inclusi nostri concittadini, che sono caduti vittime dell'ideologia più depravata della storia moderna", ha dichiarato Caputova. La presidente ha esortato tutti a non ricordare però soltanto le conseguenze dell'Olocausto, bensì anche le sue cause, dalla diffusione di menzogne, all'odio, all'incitamento alla violenza, fenomeni che non sono sconosciuti all'epoca attuale. (Vap)