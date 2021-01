Speciale difesa: presidente Iraq ribadisce importanza cooperazione con il Pakistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha incontrato a Baghdad la ministra della Produzione bellica del Pakistan, Zubaida Jalal. Secondo quanto riferisce un comunicato della presidenza irachena, durante l’incontro Salih ha sottolineato “l’importanza di rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa tra i due Paesi, del trarre beneficio dagli esperti di entrambe le istituzioni militari, e di sviluppare le capacità delle forze armate irachene”. “Il mondo, e la regione in particolare, affrontano sfide condivise”, ha aggiunto Salih, “come il terrorismo, l’estremismo e l’escalation delle tensioni che hanno un impatto sulla sicurezza e stabilità globali”, sottolineando che “ciò richiede solidarietà internazionale per affrontare queste sfide e per conservare la sicurezza e stabilità internazionali”. Da parte sua, la ministra Jalal ha ribadito l’impegno del suo Paese a sostegno dell’Iraq, oltre che nel consolidare le relazioni bilaterali e la cooperazione militare, nell’ambito del potenziamento e dell’addestramento delle forze di sicurezza irachene. (Res)