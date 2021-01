Speciale difesa: Russia, disegno di legge su estensione Nuovo Start potrebbe essere ratificato il 5 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto di legge sull'estensione del trattato di riduzione delle armi nucleari Nuovo Start potrebbe essere ratificato dal Parlamento russo prima del 5 febbraio. Lo ha dichiarato in un'intervista al quotidiano "Kommersant" il senatore russo e presidente della commissione per gli affari internazionali, Konstantin Kosachev. In precedenza si è appreso dei negoziati concreti in corso per estendere l'accordo. Le autorità statunitensi non hanno bisogno di approvare questa decisione attraverso il Congresso, mentre la Russia dovrà ottenere la ratifica parlamentare. Secondo alcuni esperti consultati dal quotidiano russo, le procedure richiederebbero circa 45 giorni, ma le parti potrebbero firmare un protocollo sull'estensione dell'accordo, che includa una clausola sulla sua applicazione temporanea. (Rum)