Speciale difesa: Guerini a Kabul, dialogo intra-afgano unica via per superare crisi

- “L’Italia confida fermamente nella centralità del dialogo intra-afgano quale unica via per il superamento degli ultimi anni di crisi e condanna con decisione ogni atto di violenza”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante il suo incontro con il presidente della Repubblica Islamica d’Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani. E in particolare sui negoziati di Doha e su una possibile revisione degli accordi tra Stati Uniti e talebani, il ministro ha aggiunto che “l’Italia, insieme ai partner internazionali, ripone fiducia nel successo dei negoziati di Doha in quanto solo una soluzione politica potrà garantire una pace duratura in Afghanistan". (Com)