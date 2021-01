Speciale difesa: capo di Stato maggiore Israele, abbiamo dei piani per sventare programma nucleare Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno vari piani operativi per sventare la minaccia di una bomba nucleare iraniana. Lo ha detto il capo di Stato maggiore delle Idf, generale Aviv Kohavi, in un discorso tenuto in videoconferenza all’Istituto per gli Studi nazionali sulla sicurezza. “L’Iran può decidere di dirigersi verso la bomba. Alla luce di questa analisi, ho dato istruzione alle Idf di preparare vari piani operativi, ci stiamo lavorando e li svilupperemo durante l’anno”, ha detto Kohavi, sottolineando che “sarà il governo a decidere se usarli”. In un raro commento sulla politica estera degli Usa, Kohavi ha detto che il nuovo presidente Usa Joe Biden non dovrebbe aderire nuovamente all’accordo sul nucleare iraniano (Jcpoa), come ha annunciato che farà nel caso in cui Teheran dovesse smettere di violarlo. “Con il cambio di amministrazione negli Stati Uniti gli iraniani hanno detto che vogliono ritornare all’accordo precedente. Voglio dire la mia, la posizione che riferisco a tutti i miei colleghi quando li incontro in tutto il mondo: tornare all’accordo del 2015, o anche a un accordo simile ma con pochi miglioramenti, è una brutta cosa e non è la cosa giusta da fare”, ha detto Kohavi. (Res)