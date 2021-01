Speciale difesa: Usa, Biden sente segretario Nato Stoltenberg, focus su temi sicurezza comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto una conversazione telefonica con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al quale ha assicurato l'impegno di Washington al servizio dell’Alleanza atlantica. Lo ha reso noto la Casa Bianca, precisando che Biden ha ringraziato Stoltenberg "per la sua ferma leadership, e ha espresso la sua intenzione di lavorare con gli alleati su tutta la gamma di problemi di sicurezza condivisi, tra cui Afghanistan, Iraq e Russia", si legge in una nota della Casa Bianca. "Il presidente Biden – prosegue il comunicato - ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la difesa collettiva ai sensi dell'articolo 5 del Trattato nord atlantico e ha sottolineato il suo personale impegno a rafforzare la sicurezza transatlantica". L’articolo citato fa riferimento al principio di mutua difesa, alla base della Nato. "Il presidente ha anche rimarcato l'importanza dei valori condivisi, e la comune capacità di rafforzare la deterrenza e contrastare minacce nuove ed emergenti, inclusi i cambiamenti climatici e la sicurezza sanitaria globale", prosegue la Casa Bianca. Biden ha promesso in campagna elettorale di ripristinare le tradizionali alleanze statunitensi, tanto che il primo colloquio ufficiale con Stoltenberg è avvenuto già durante il periodo di transizione presidenziale. Anche il segretario alla Difesa Lloyd Austin, confermato la scorsa settimana a capo del Pentagono, ha sentito Stoltenberg durante la sua prima conversazione ufficiale, a poche ore dal giuramento. (Nys)