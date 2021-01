© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se non approfittiamo di una disgrazia per costruire su questa, non avremo appreso niente". Lo ha detto Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), nel corso della conferenza stampa su "La proposta italiana per la sorveglianza viro-immunologica Covid-19". "Perderemmo un’opportunità se non facciamo massa critica", ha aggiunto. (Rin)