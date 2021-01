Sud: Capone (Ugl), potenziare sistema portuale per colmare divario con il Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi economico sociale innescata dalla pandemia ha accentuato il divario Nord-Sud, una forbice che in assenza di un'adeguata pianificazione sarà destinata ad allargarsi sempre di più a danno della coesione nazionale: pesano decenni di sperperi, mancati investimenti, e politiche sbagliate fondate sull'assistenzialismo. Così il segretario generale Ugl Paolo Capone, dal congresso Ugl Napoli in merito al rilancio del sistema portuale italiano come volano per lo sviluppo del Mezzogiorno. “È necessario, in primis, un cambiamento di paradigma che punti a valorizzare le immense potenzialità e l'enorme giacimento di risorse che il Mezzogiorno è in grado di offrire, colmando lacune e criticità che si trascinano ormai da tempo: fra le priorità su cui sarebbe auspicabile concentrare gli interventi, il settore della logistica riveste un ruolo fondamentale”, ha detto, aggiungendo che il potenziamento del sistema portuale consentirebbe di sfruttare al meglio la posizione strategica dell'Italia come hub naturale del Mediterraneo. “Un'occasione unica per integrare la rete logistica nazionale e favorire, così, non soltanto gli scambi delle merci ma anche il comparto turistico: è indispensabile sostenere mediante incentivi, agevolazioni fiscali e ingenti investimenti, la realizzazione di quelle piccole, medie e grandi opere funzionali a colmare il gap Nord-Sud, e in tale prospettiva il Recovery plan è un'opportunità che non possiamo permetterci di perdere per incoraggiare l'occupazione e la competitività delle aree meridionali a vantaggio dell'intero sistema Italia", ha concluso. (Com)