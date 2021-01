Nigeria: sequestrata spedizione di parti di animanli in via di estinzione diretta in Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari delle dogane in Nigeria hanno sequestrato una spedizione di parti di animali in via di estinzione tra cui scaglie di pangolino e avorio diretta in Vietnam. Le oltre 850 mila tonnellate di carico, secondo quanto riferito dal Servizio doganale nigeriano in una nota, sono state scoperte in un container dichiarato come mobile nel porto di Lagos per un valore complessivo stimato in 2,5 milioni di dollari. Dopo le perquisizioni i funzionari hanno scoperto le parti di animali nascoste nei tronchi, inclusi quasi nove tonnellate di scaglie di pangolino, oltre ad avorio, ossa di leone e corna di animali. La Nigeria funge da importante hub per il contrabbando di animali in via di estinzione nei Paesi del Sud-est asiatico come la Cina e il Vietnam, dove vengono utilizzati per le medicine tradizionali. All'inizio di questo mese un tribunale cinese ha incarcerato 17 persone per il contrabbando di squame di pangolino dalla Nigeria per un valore di 28 milioni di dollari. (Res)