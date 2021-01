Milano: De Corato, tunisino irregolare arrestato per rapina venga rimpatriato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'autore della violenta rapina avvenuta ieri ai danni di una 57enne in via Mesolcina, al Corvetto, arrestato subito dopo dalla Polizia, alla quale esprimo la mia gratitudine, è risultato essere un tunisino di 32 anni, irregolarmente presente in Italia e con diversi precedenti. Niente di sorprendente o di nuovo". Afferma così in una nota l'assessore regionale alla sicurezza, Riccardo De Corato, in merito all'arresto di un tunisino per rapina da parte della Polizia in zona Corvetto a Milano verso le 13 di ieri. "Non si contano più gli arresti di persone che nonostante siano clandestine (ricordo che in Lombardia secondo i dati di Orim e Polis gli irregolari sono 112 mila, 51.400 dei quali solo a Milano) e nonostante abbiano già diversi precedenti, continuano a vivere nell'illegalità consapevoli del fatto che tanto, nel giro di poche ore o giorni possono tornare liberi di continuare a delinquere. Bene il processo per direttissima al 32enne. Venga però poi accompagnato nel Cpr di via Corelli e rimpatriato. Non deve esserci posto qui per chi vive nell'illegalità", conclude De Corato. (com)