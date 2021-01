Spagna: premier Sanchez, nel 2025 l'80 per cento cittadini avrà competenze digitali di base

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia del coronavirus ha mostrato "i punti di forza e le carenze" del sistema digitale spagnolo per questo, entro la fine del 2025, l'80 per cento dei cittadini avrà competenze digitali di base. Lo ha affermato il primo ministro, Pedro Sanchez, nel presentare il piano del governo per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e della pubblica amministrazione. "Alcuni dei cambiamenti come il telelavoro, le aule virtuali o il commercio online sono stati portati dalla pandemia che ha interrotto le nostre vite, ed è per questo che il digitale è più presente che mai nel dibattito pubblico", ha evidenziato il premier, spiegando che la crisi del Covid-19 ha accelerato una tendenza già in atto nel Paese.(Spm)