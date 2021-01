Covid: Sileri, convivenza mascherina-vaccino-virus ancora per mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "scoprire tempestivamente le varianti per adeguare la programmazione della vaccinazione", ma anche valutare "il cambiamento dei vaccini" con "una struttura che ci consenta non di vivere alla giornata, ma di convivere con il virus con armi adeguiate". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute nel corso della conferenza stampa su "La proposta italiana per la sorveglianza viro-immunologica Covid-19". La struttura sarà di "utilità per i prossimi decenni", il consorzio "servirà all’economia perché il virus continuerà a circolare per molti mesi e ancora ci sarà un periodo di convivenza mascherina-vaccino-virus", ha concluso Sileri. (Rin)