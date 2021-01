Sociale: Campidoglio, al via reinserimento in organico per operatori Oepa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Reintrodurre nell'organico di Roma Capitale la figura specialistica dell'operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione (Oepa), dedicata all'integrazione e al sostegno degli allievi con disabilità. Figure professionali, impiegate a supporto del corpo docente all'interno delle scuole, che vanno valorizzate. Questi i capisaldi su cui si basa la memoria approvata dalla giunta capitolina. "È nostra priorità riconoscere e valorizzare questi professionisti, da sempre in prima linea nell'educazione dei più giovani. Questo è il primo, ma fondamentale tassello amministrativo del percorso di reinserimento nella pianta organica di Roma Capitale di una figura professionale importante per il sostegno degli studenti con disabilità, in un'ottica di inclusione", dichiara la sindaca di Roma, Virginia Raggi. (segue) (Com)