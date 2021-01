India: oltre 139 milioni di donne utilizzano metodi contraccettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 139 milioni di donne in India utilizzano metodi contraccettivi. Lo rivela un rapporto dell’organizzazione non governativa Family Planning 2020. Secondo le stime di FP2020 il ricorso alla contraccezione ha evitato 54,5 milioni di gravidanze indesiderate, 1,8 milioni di aborti non sicuri e 23 mila morti materne (ovvero nel corso della gravidanza o entro 42 giorni dopo il suo termine, secondo la definizione dell’Oms, l’Organizzazione mondiale della sanità). FP2020, nata in seguito al London Summit on Family Planning del 2012, lavora con i governi, la società civile, gli organismi multilaterali, i donatori, il settore privato e la comunità scientifica per ampliare la possibilità delle donne di avvalersi di contraccettivi; l’obiettivo iniziale era allargare la disponibilità a 120 milioni di donne in più nel mondo. (segue) (Inn)