India: oltre 139 milioni di donne utilizzano metodi contraccettivi (2)

- In India FP2020 si è concentrata su alcuni obiettivi specifici, che secondo il rapporto sono stati conseguiti: dal 2017 sono state investite nella pianificazione familiare risorse interne per tre miliardi di dollari e la percentuale di donne sposate che utilizzano contraccettivi è passata dal 53,1 al 54,3 per cento, pari al 74 per cento della domanda complessiva. Il ministro della Sanità indiano, Harsh Vardhan, ha riconosciuto l’importanza della partnership con FP2020 per il conseguimento degli obiettivi di pianificazione familiare del Paese e ha ricordato la campagna (Missione Parivar Vikas) lanciata dal governo in 146 distretti con un alto tasso di fertilità. (Inn)