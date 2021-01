Vaccino: Sileri, molte Regioni hanno comunicato ad Arcuri loro organizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le vaccinazioni di fase 3 o 4 "alcune Regioni stanno già predisponendo i palazzi di fiera" e "molte hanno già comunicato ad Arcuri la loro organizzazione". Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute nel corso della conferenza stampa su "La proposta italiana per la sorveglianza viro-immunologica Covid-19". La parte "importante sarà quella di creare una lista per gli under 80 con comorbidità", ha osservato. (Rin)