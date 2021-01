Recovery: Grimoldi (Lega), Lombardia ha già stilato piano da 36 miliardi, a Roma attendono Ciampolillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lombardia come sempre è avanti e ha già stilato un piano da 36 miliardi di investimenti per spendere al meglio le risorse che arriverebbero dal Recovery plan". Lo dichiara in una nota Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini premier, precisando che "Il governatore Fontana ha indicato quattro pilastri: digitalizzazione, transizione verde, rigenerazione urbana e attrattività e competitività territoriale. La Lombardia ha le idee chiare e guarda al futuro. Mentre a Roma attendono Ciampolillo e lady Mastella prima di decidere".(com)