Campidoglio: Assemblea capitolina esegue sostituzione Coia, Fumagalli tra scranni M5s

- L'Assemblea capitolina di oggi ha eseguito la procedura di sostituzione del consigliere M5s Andrea Coia, nominato assessore allo Sviluppo economico dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, e ha convalidato quindi l'ingresso in Aula Giulio Cesare - tra gli scranni della maggioranza - della consigliera Anna Fumagalli, che nella lista del M5s risulta la prima tra i non eletti del 2016. Messo ai voti l'atto di surrogazione, termine tecnico con cui viene indicata la procedura di avvicendamento, ha ottenuto il via libera dell'Assemblea capitolina all'unanimità con 36 voti favorevoli su altrettanti votanti. "Ci tengo a rivolgere un saluto all'Aula e all'Assemblea capitolina che ha ratificato il mio ingresso - ha detto Fumagalli -, mi complimento con l'assessore Coia, gli altri nuovi assessori e con il nuovo vicesindaco per l'incarico, ringrazio la sindaca Raggi, il capogruppo Pacetti e la giunta tutta. Mi metto a disposizione e sono felice di fare questa parte di percorso insieme a voi tutti". (Rer)