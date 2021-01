I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: rinviata data ricezione candidature posizioni sovrane - E' stata rinviata la data di ricezione delle candidature per le sette posizioni sovrane libiche, frutto di un accordo concluso la scorsa settimana a Bouznika, in Marocco. Una fonte del comitato 13+13 (tredici membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk e altrettanti dell'Alto Consiglio di Stato di Tripoli) ha confermato che la data di ricezione delle candidature per le cariche sovrane è stata posticipata a dopo il Forum di Ginevra, che si terrà tra il primo e il 5 febbraio prossimo per eleggere la nuova autorità esecutiva. La fonte ha dichiarato in dichiarazioni all'agenzia di stampa turca "Anadolu" che la commissione sarà impegnata in questi giorni a preparare l'evento in Svizzera, in quanto parte del Foro di dialogo politico libico, indicando che le candidature saranno accettate dopo la conclusione dei lavori a Ginevra il 5 febbraio prossimo. La fonte ha indicato che sono state apportate modifiche alla distribuzione delle posizioni sovrane, dopo che la regione occidentale, la Tripolitania, ha rinunciato alla carica di capo dell'Ufficio di audit a favore della regione meridionale della regione del Fezzan, in cambio della posizione di capo della Commissione anticorruzione. Il comitato "13+13" aveva deciso il 23 gennaio scorso di ricevere le candidature tra il 26 gennaio e il 2 febbraio. (segue) (Res)