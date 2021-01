I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maltempo: notte di lavoro a Rieti per pompieri e protezione civile dopo esondazione fiumi - Una notta di controllo e di verifiche, quella appena trascorsa da vigili del fuoco e protezione civile nel reatino dopo l'onda di piena dei fiumi che attraversano la piana allagando distese di campagna arrivando anche ad alcune case. "Proseguono le criticità legate agli allagamenti nelle aree a ridosso del fiume Turano". si legge in una nota del comune di Rieti. "Gli interventi della protezione civile insieme ai vigili del fuoco sono proseguiti per tutta la notte. Tra questi, la costruzione di un argine su Via Votone e il monitoraggio di tutte le situazioni più critiche. In questo momento sono 7 le squadre di protezione civile all’opera sul territorio, coordinato dal Centro operativo comunale che rimane in costante contatto con il Dipartimento di protezione civile della Regione Lazio, la Prefettura e le forze dell’ordine. Per quanto riguarda i tratti reatini del fiume Turano -si legge anche nella nota-, secondo le stime comunicate al Centro operativo comunale, i livelli rimangono più o meno stabili da circa 10 ore. Al Centro operativo comunale, per l’intera notte, si sono alternati gli amministratori comunali, in costante contatto con altre Istituzioni". I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, inoltre, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri sera sull'unica strada di accesso al paese di Castel San Pietro in Sabina per liberare, oltre la strada, anche la linea telefonica di comunicazione perché un albero, a causa delle avverse condizioni meteo degli ultimi giorni, vi si era pericolosamente adagiato con il rischio di caduta. I Pompieri, grazie all'ausilio anche della scala aerea fatta arrivare prontamente dalla sede centrale, hanno eliminato il pericolo e riaperta l'unica strada di accesso al paese. (segue) (Rer)