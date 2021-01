© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shoah: Michel, antisemitismo alza la testa in Europa, dobbiamo combatterlo - L'antisemitismo alza la sua "brutta testa" in Europa ed è dovere delle istituzioni e delle società combatterlo con tutta la forza possibile. Lo ha scritto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in occasione della Giornata della Memoria delle vittime dell'Olocausto. "Un anno fa, oggi, ho acceso una candela ad Auschwitz per ricordare le vittime del capitolo più oscuro della storia europea. Questa tragedia, l'eliminazione sistematica e industriale di sei milioni di bambini, donne e uomini, è unica nella storia dell'umanità. Ricordare l'Olocausto è un dovere morale e storico. Non solo per rendere omaggio alle vittime. Ma anche per rinnovare la nostra fedeltà ai nostri più profondi valori umani, negati dagli autori di questo indicibile crimine, mentre altri tacevano", ha scritto. "Il silenzio è il primo passo verso l'accettazione. Dal 1945, coloro che sono sopravvissuti al numero tagliato nella loro pelle, non sono rimasti in silenzio. Hanno testimoniato. Diffondono la luce del ricordo e della speranza alle generazioni future. Presto non ci saranno più sopravvissuti a testimoniare. Questo compito solenne passerà dunque a noi, alle prossime generazioni. Noi europei abbiamo la responsabilità speciale di adempiere a questo dovere. Perché è stato sul suolo europeo che è stato orchestrato l'Olocausto. E sul suolo europeo si alimentava l'odio degli ebrei", ha continuato. (segue) (Res)