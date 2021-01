© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Usa: Cremlino, "schietta" conversazione tra Biden e Putin durata circa 35 minuti - La conversazione tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, è stata schietta e incentrata su questioni lavorative. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, nel corso di un briefing con la stampa specificando che i leader hanno parlato per circa 35 minuti. "Se ricordate Biden e Putin si sono incontrati nel 2011 a Mosca, e hanno già deciso di parlare tra loro in modo abbastanza franco", ha detto Peskov. Ieri Putin e Biden hanno avuto una conversazione telefonica, durante la quale hanno espresso soddisfazione per il raggiungimento di un accordo per estendere il trattato Nuovo Start. (segue) (Res)