- Ue: Donohoe, firma Mes è pietra miliare in sviluppo Unione economica e monetaria - Le firme di oggi agli accordi di modifica al trattato sul Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e all'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione unico sono una pietra miliare nello sviluppo ulteriore dell'Unione economica e monetaria. Lo ha dichiarato il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, sulla firma del trattato del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) e degli accordi di modifica del Fondo di risoluzione unico. "Oggi segniamo un'importante pietra miliare nell'ulteriore sviluppo dell'Unione economica e monetaria, che rafforzerà le capacità di prevenzione e risoluzione delle crisi dell'area dell'euro, nonché l'Unione bancaria. Dimostriamo anche la nostra unità di intenti per realizzare progressi su questioni importanti a beneficio di tutti i nostri cittadini", ha scritto. "Rappresentanti degli Stati membri hanno firmato gli accordi di modifica al trattato sul Meccanismo europeo di stabilità e all'accordo intergovernativo sul Fondo di risoluzione unico. Questa firma avvia le procedure di ratifica negli Stati membri, in conformità con i loro requisiti costituzionali nazionali", ha spiegato. (segue) (Res)