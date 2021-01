I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Shoah: commemorazioni a Milano, Sala depone fiori ad ex albergo Regina - Milano ricorda le vittime della Shoah. Questa mattina il sindaco Giuseppe Sala ha deposto una corona di fiori in via Silvio Pellico sotto l’ex albergo albergo Regina, sede delle Ss nel capoluogo lombardo. Al momento di commemorazione hanno partecipato anche Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano, Carlo Borghetti, vicepresidente Pd del Consiglio regionale lombardo e Milo Hasbani, presidente della Comunità ebraica di Milano. “Anche quest’anno - ha commentato a margine delle celebrazioni il sindaco Sala - sarà un anno difficile per la pandemia e quindi è comunque giusto esserci. Sono testimonianze necessarie, certo vissute in maniera diversa, ma in ogni caso è importantissimo soprattutto in un momento di tanta incertezza testimoniare le cose in cui crediamo”. “In questa fase da sindaco sono attento a tutta la comunità, ma soprattutto ai giovani che perdono un po’ i punti di riferimento e queste occasioni devono servire soprattutto per loro”, ha concluso Sala, che dopo le celebrazioni ha condiviso su Instagram la storia pubblicata dal Comitato milanese per le pietre d’inciampo su Violetta Silvera, milanese, compagna di prigionia di Liliana Segre, uccisa ad Auschwitz appena ventenne nel 1944. (segue) (Rem)