I fatti del giorno - Milano (2)

- - Covid: Sala, a Milano calo del 75 per cento dei positivi, solidità dati lascia dubbi - A Milano i positivi al Covid-19 sono calati drasticamente nei giorni scorsi, passando da oltre 13mila a più di 2mila. Lo ha detto, confermando quanto riportato oggi da Repubblica, il sindaco Giuseppe Sala, perplesso dalla riduzione dei casi. “La solidità dei dati gestiti in questo momento lascia dei dubbi”, ha detto a margine delle celebrazioni per la Giornata della memoria. “Ho visto anche oggi che sono uscite informazioni sui dati di Milano e oggettivamente io non so come si sia passati da un giorno con l’altro da 13mila e rotti contagiati a 2mila e rotti”, ha commentato Sala. “La prima ad accorgersi dei dati è stata la sindaca di Peschiera e a quel punto lo abbiamo visto tutti noi sindaci”, ha ricostruito il primo cittadino di Milano, riferendo che nel capoluogo il calo è stato “più o meno del 75 per cento, come negli altri Comuni. Ora il dubbio però viene: ma sono giusti i dati attuali? Io non lo so più. È possibile che a Milano ci siano duemila e cinquecento contagiati?”. Per fugare i dubbi e per "il bene di tutti", occorre “mettere in sicurezza” il sistema di conteggio, secondo Sala, che invita la Regione ad ammettere l'errore. "Io non capisco questa difesa a oltranza della Regione Lombardia e questa idea di dire ‘non abbiamo sbagliato niente’", ha detto il sindaco di Milano. (segue) (Rem)