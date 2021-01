I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Pavia: pm scoprono maxi truffa in energie rinnovabili, in 5 anni frodati contributi per oltre 143 milioni - La Procura di Pavia ha smantellato un'organizzazione criminale che attraverso un maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili sarebbe riuscita a frodare, negli ultimi cinque anni, contributi pubblici per oltre 143 milioni di euro. Oggi, su disposizione di un'ordinanza del gip, la Guardia di Finanza e i Carabinieri di Pavia hanno eseguito 11 misure cautelari (sei arresti domiciliari e cinque obblighi di firma) e oltre cinquanta perquisizioni in diverse Regioni del Centro-Nord (Trentino - Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emila Romagna, Sardegna, Lazio). Inoltre sono stati sequestrati beni del valore complessivo di circa cento milioni di euro (69 rapporti bancari, 22 quote societarie di altrettante società del gruppo del valore di circa 19 milioni di euro, 147 fra veicoli, immobili e terreni del valore di oltre 12 milioni di euro, tra cui un prestigioso appartamento nel cuore di Milano, una villa di pregio con piscina vista mare a Portobello di Gallura (Ss) e una villa in collina a Galbiate (Lc) oltre all'intera centrale elettrica del valore di circa 70 milioni. Stando alle indagini del procuratore aggiunto Mario Venditti e il sostituto Paolo Mazza al centro della truffa ci sarebbe la "Biolevano", azienda produttrice di energia elettrica da biomasse legnose. Gli inquirenti avrebbero accertato che la società abbia ricevuto oltre 140 milioni di euro di incentivi non utilizzando, come avrebbe dovuto, legname sottoposto a "rigide regole sulla provenienza e sulla tracciabilità delle biomasse bruciate". (segue) (Rem)