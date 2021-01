I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: ruba borsa da auto in sosta, 32enne arrestato per rapina - Un tunisino di 32 anni irregolare e con precedenti è stato arrestato in flagranza per rapina a Milano dopo aver rubato una borsa a una donna. Poco prima delle 13 i poliziotti della volante "Romana bis" hanno notato in via Val Mesolcina, zona Corvetto, una signora rincorrere un uomo di origini nordafricane con in mano una borsa. Gli agenti sono immediatamente intervenuti e sono riusciti a bloccare il 32enne. Stando poi al racconto della donna, un'italiana di 57 anni, ha accertato che pochi istanti prima il cittadino tunisino aveva aperto lo sportello del lato passeggero dell'auto in sosta e preso la borsa della vittima appoggiata sul sedile. (segue) (Rem)