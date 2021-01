I fatti del giorno - Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: Ancma, aziende al lavoro per soddisfare aumento domanda bici malgrado difficoltà - Allungamento dei tempi di consegna da parte dei fornitori asiatici di componenti, aumento dei costi di trasporto via mare, mancanza di container, difficoltà e rallentamenti nella logistica portuale. Nel pieno del boom della bicicletta sul mercato italiano (almeno +20 per cento sul 2019, con oltre 2 milioni di pezzi venduti secondo le prime stime), le aziende del settore si trovano a fronteggiare le conseguenze globali della pandemia di Covid-19 e dei mesi di stop che ha subito la produzione di parti e componentistica in Cina e nell'intero Far East. Un comunicato diffuso stamane da Confindustria Ancma (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) rileva questa situazione ed evidenzia "l'impegno che il comparto sta mettendo nel soddisfare la crescente domanda di biciclette, malgrado le difficoltà". "Sul breve periodo – fa sapere l'associazione - questo si può ripercuotere sulla rete di vendita con possibili rallentamenti nelle consegne, ma è evidente che quanto sta succedendo apre a nuove sfide e a prospettive di sviluppo della produzione di componentistica direttamente sul suolo nazionale, dove si concentrano know-how e capacità". Un orizzonte questo che, secondo Ancma, ha bisogno di un "sostegno sussidiario da parte del governo con un intervento deciso sul costo del lavoro e con un supporto agli investimenti di un settore che è in fase di ulteriore crescita e che può creare ancora occupazione e valore per il sistema Paese". (Rem)