I fatti del giorno - Medio Oriente

- Energia: premier Iraq Al Kadhimi incontra presidente Total Pouyanné - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, ha discusso ieri con il presidente e amministratore delegato della compagnia francese Total, Patrick Pouyanné, dello sviluppo del settore energetico in Iraq. Secondo quanto riferisce un comunicato dell’ufficio stampa del premier iracheno, le parti hanno affrontato “i mezzi per sviluppare le attività della compagnia in Iraq, e per ampliare i suoi investimenti, particolarmente nel settore dell’energia e specialmente in petrolio e gas”. Al Kadhimi, da parte sua, ha detto che “il governo intende continuare a creare un ambiente salutare per il lavoro delle grandi compagnie globali di investimento, in particolare quelle francesi”, sottolineando che “questo orientamento è parte fondamentale della politica dell’Iraq di apertura economica ai propri partner internazionali, come la Francia”. Da parte sua, Pouyanné ha espresso “il desiderio della compagnia Total di maggior cooperazione e partenariato con l’Iraq, particolarmente dopo le facilitazioni e il miglioramento che il governo attuale ha creato nel clima degli investimenti nel Paese”. (segue) (Res)