© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: deputati chiedono di indagare legami fra governo siriano ed esplosione Beirut - Un deputato del partito delle Forze libanesi, Majid Eddy Abi al-Lama, e il presidente del Movimento per il cambiamento, Eli Mahfudh, hanno presentato alla Procura generale un rapporto sull’esplosione del porto di Beirut del 4 agosto 2020, relativo in particolare al presunto coinvolgimento di persone vicine al governo del presidente siriano Bashar al Assad nell’operazione che ha condotto nello scalo della capitale il nitrato di ammonio che ha causato il devastante evento. Lo riferisce il quotidiano panarabo di proprietà saudita "Asharq al Awsat". Secondo il deputato, “le Forze libanesi vogliono andare fino in fondo all’inchiesta per trovare la verità, e non cederanno su questo”. Da parte sua, Mahfudh ha detto che “i nomi menzionati nel rapporto comprendono un gruppo, vicino personalmente a Bashar al Assad, di commercianti e imprenditori di nazionalità russa, di cui l’intelligence britannica ha rivelato il nome”. (segue) (Res)