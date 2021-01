© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: re Giordania, rafforzare partenariato con Consiglio di cooperazione del Golfo - Il re della Giordania, Abdullah II, ha espresso il desiderio del suo Paese di proseguire lo sviluppo della cooperazione con i Paesi del Golfo, e di raffrozare le basi del partenariato strategico esistente, particolarmente nei settori della sicurezza, alimentare e idrico. Durante un incontro con il segretario generale del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), Nayef al Hajraf, il sovrano hashemita ha accolto con favore gli esiti del vertice di Al Ula, in Arabia Saudita, del 5 gennaio, che ha contribuito a “rafforzare la solidarietà e l’unità” degli arabi. Abdullah II ha inoltre elogiato gli sforzi di Al Hajraf per i Paesi del Golfo, e ha sottolineato la necessità di giungere a una soluzione “giusta e comprensiva” della questione palestinese, sulla base della soluzione a due Stati, dell’iniziativa di pace araba e delle risoluzioni internazionali rilevanti. Al Hajraf, in visita ad Amman, ha incontrato anche il primo ministro Bisher al Khasawneh. (segue) (Res)