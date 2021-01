Shoah: presidente Fontana, è ferita indelebile nella storia dell'umanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Olocausto è una ferita indelebile nella storia dell'umanità, che in quel momento perdeva l'essenza stessa del suo essere". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Memoria e cultura – conclude il governatore - sono preziosi antidoti contro l'odio, contro il male e indispensabili ingredienti per formare uomini e donne capaci di vivere in armonia nel rispetto delle diversità. Ai più giovani dobbiamo trasmettere la conoscenza del passato e la responsabilità del presente, solo così garantiremo un futuro di pace e democrazia". (com)