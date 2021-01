Spagna: i nuovi ministri Darias e Iceta giurando davanti al re Felipe VI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Carolina Darias e Miquel Iceta hanno prestato oggi giuramento come ministri rispettivamente della Salute e delle Politiche territoriali, davanti al re di Spagna, Felipe VI, presso il palazzo della Zarzuela, residenza della famiglia reale. Alla cerimonia ha preso parte anche il primo ministro, Pedro Sanchez, de il ministro della Giustizia, Juan Carlos Campo. Il "cambio della guardia" nei due ministeri è stato formalizzato ieri al termine del Consiglio dei ministri. Salvador Illa ha lasciato la guida del ministero della Salute dedicarsi completamente alla campagna elettorale in Catalogna dove concorrerà alla presidenza della Generalitat per il Partito socialista. Mentre Miquel Iceta, segretario del Psc prenderà il posto di Carolina Darias alle Politiche territoriali dopo aver fatto un passo indietro per consentire la candidatura dello stesso Illa in Catalogna.(Spm)