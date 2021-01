Covid: Mollicone (Fd'I), chiarire idoneità mascherine Fca nelle scuole, presenteremo question time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una nota il deputato di Fd'I, Federico Mollicone, annuncia che "presenteremo un question time sulla vicenda delle mascherine prodotte da Fca. Già Striscia la Notizia - e, ora, anche il 'Manifesto' - hanno riportato che la capacità di filtrazione è inferiore rispetto gli standard necessari. Dallo scorso agosto - spiega l'esponente di Fd'I - a occuparsi della produzione dei circa 27 milioni di mascherine al giorno per gli scolari italiani è la Fca nello stabilimento di Mirafiori, con macchinari forniti dal commissario straordinario Domenico Arcuri e materie prime stabilite dalle autorità nazionali. Chiederemo al governo chiarezza sui meccanismi di certificazione adottati dall'Istituto Superiore di Sanità e quali iniziative intendano adottare per valutare eventuali sanzioni a Fca che avrebbe distribuito mascherine inidonee", conclude Mollicone. (Com)