© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è cercando i punti di rottura che si trovano le soluzioni, ma provando a ricucire davvero. Non non abbiamo mai messo veti e quelli che sono stati messi su di noi è bene che vengano rimossi rapidamente". Queste le parole dell'ex ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali di Italia viva, Teresa Bellanova, a Rainews24.(Rin)