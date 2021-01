Shoah: Di Maio, uniti in un patto tra generazioni per non dimenticare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uniti in un patto tra generazioni per non dimenticare. E’ questo l’auspicio espresso dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in una lettera pubblicata in occasione del Giorno della memoria. “Settantasei anni fa, il 27 gennaio del 1945, i cancelli dei campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau furono aperti. In questa simbolica data, in cui la più abietta tra le tragedie della storia lasciò il posto alla scintilla della speranza, teniamo vivo il ricordo della Shoah, unendoci alle comunità ebraiche italiane e di tutto il mondo nelle celebrazioni della Giornata della memoria”, ha dichiarato Di Maio. “Anche quest’anno il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale intende partecipare a questa significativa ricorrenza, sentita con grande intensità da tutti gli italiani, in patria come all’estero”, ha dichiarato. Il ministro ha osservato nella lettera come “numerosi eventi di commemorazione sono in programma nelle nostre Sedi diplomatico-consolari e negli Istituti italiani di cultura: proiezioni, seminari e dibattiti per suscitare momenti di riflessione su quei tragici avvenimenti”. (segue) (Res)