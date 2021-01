Shoah: Di Maio, uniti in un patto tra generazioni per non dimenticare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È insegnamento universale che chi non conosce la storia sia condannato a ripeterla. Per quanto dure e difficili ci appaiano le attuali contingenze, mentre ci allontaniamo dalle miserie del secolo scorso e si esauriscono le testimonianze dirette di chi ne fu vittima, rimane di importanza essenziale rinnovare la memoria di ciò che è stato. E che non deve ripetersi”, ha sottolineato il ministro. “Tale è lo spirito che anima le iniziative della Farnesina in questo giorno di solenne raccoglimento, di commozione e di pura umanità”, ha proseguito il ministro. (segue) (Res)