Shoah: Di Maio, uniti in un patto tra generazioni per non dimenticare (3)

- “Sono gli stessi sentimenti che hanno certamente provato quanti, come me, hanno avuto l’onore di poter assistere lo scorso ottobre, presso la Cittadella della Pace di Rondine, all’ultima, toccante testimonianza pubblica della senatrice Liliana Segre, donna straordinaria che ha saputo parlare ai giovani di guerre, odio e orrori irripetibili con la schiettezza e la dolcezza dei messaggi diretti al cuore”, ha osservato Di Maio. “Anche per questo – prosegue Di Maio nella lettera - tra le molteplici iniziative della Farnesina per mantenere la Memoria della Shoah, tengo a menzionare la diffusione di un documentario inedito, dal titolo “Testimoni dei testimoni”, realizzato da Studio Azzurro”. (segue) (Res)