Shoah: Di Maio, uniti in un patto tra generazioni per non dimenticare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha osservato che in questo progetto, reso disponibile sul sito web e sui canali social del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, il ricordo dell’Olocausto si perpetua attraverso il dialogo tra chi lo ha vissuto, ne è stato vittima, e chi ne ha solo sentito parlare. “Le reminiscenze degli ‘anziani testimoni’ si trasmettono così attraverso il racconto di quei giovani che hanno partecipato al Viaggio della Memoria ad Auschwitz, diventando ‘testimoni dei testimoni’”, ha aggiunto il responsabile della Farnesina. “Uniti in un patto tra generazioni. Per non dimenticare”, ha concluso Di Maio. (Res)