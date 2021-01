Kazakhstan: Nur-Sultan ottiene ammissione alla Conferenza dell’aviazione civile europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan è diventato il terzo Paese della Comunità degli stati indipendenti a essere ammesso alla Conferenza dell’aviazione civile europea (Ecac) con lo status di osservatore. Lo ha annunciato il ministero dell’Industria e dello Sviluppo infrastrutturale. La commissione ministeriale per l’aviazione civile e l’amministrazione per l’aviazione del Kazakhstan hanno firmato un protocollo di cooperazione con l’Ecac nei settori della sicurezza in volo, delle indagini sugli incidenti, dell’ambiente e in altre aree. Attraverso lo status di osservatore della Conferenza, il Kazakhstan avrà l’opportunità di discutere con le controparti europee questioni quali la sicurezza dei propri aerei, l’espansione delle proprie rotte e i problemi ambientali. L’Ecac consente ai Paesi osservatori di ricevere inoltre assistenza tecnica nella formazione del personale e nel processo di adattamento agli standard europei. (Res)