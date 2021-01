Lavoro: Uecoop, no ai licenziamenti da sette imprese su dieci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre sette imprese su dieci (il 74 per cento) prevedono di non licenziare e conservare l'attuale organico salvando posti di lavoro e tenuta sociale delle famiglie nonostante che quasi un terzo delle aziende (il 31 per cento) sia ripartito nel 2021 con bilanci in rosso a causa dei devastanti effetti dell'emergenza Covid sull'economia. E' quanto emerge dall'indagine dell'Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione nazionale di realtà produttive da nord a sud della Penisola in riferimento all'annuncio sulla proroga del blocco dei licenziamenti, in una prima tranche per tutti e poi per i settori più in difficoltà. La pandemia – sottolinea Uecoop - sta mettendo a dura prova dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall'agroalimentare al turismo con perdite di fatturato, sospensione dei progetti di investimento e problemi a garantire i livelli occupazionali. Nonostante questo scenario preoccupante aggravato dalle incertezze sull'arrivo dei fondi del Recovery Plan e sulla crisi di governo quasi un'impresa su cinque (19 per cento) pensa addirittura di rafforzare il personale– spiega l'indagine di Uecoop – per essere pronti a cogliere le opportunità di una ripresa dell'economia e degli scambi europei ed extraeuropei che la maggior parte si attende nel secondo semestre del 2021. (segue) (Com)