Lavoro: Uecoop, no ai licenziamenti da sette imprese su dieci (2)

- Ma dopo un anno che il 65 per cento definisce difficile e il 18 per cento lo considera il peggiore di sempre esiste anche una fetta di imprese (7 per cento) che pensa che nei prossimi mesi sarà costretta a licenziare a causa del crollo dei fatturati, dei costi e della crisi di liquidità. Fra le imprese che registrano perdite, più della metà (57 per cento) – evidenzia Uecoop - ha visto ridursi il fatturato fra il 10 per cento e il 50 per cento, ma in alcuni casi si è arrivati anche a crolli di oltre il 70 per cento. In questo contesto – conclude Uecoop – l'attesa per le risorse del Recovery Plan è il sintomo evidente di una sofferenza sociale ed economica che colpisce realtà produttive e famiglie mettendo in pericolo l'intero sistema economico nazionale. (Com)