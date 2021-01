Italia-Africa: Del Re, negli ultimi anni nostra presenza nel continente è cresciuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi anni l'Italia ha messo a punto "un nuovo modo di rapportarsi" con l'Africa, e questo approccio ha portato da un lato ad una maggiore presenza italiana nel continente ed in generale a parlare di più di Africa nei Paesi dell'Unione europea. Lo ha detto la viceministra agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, intervenuta oggi al webinar "Oltre il Mediterraneo – una prospettiva strategica per la cooperazione tra Italia e Africa", organizzato dal Think Tank Agenda e dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani. "Negli ultimi 2-3 anni l'Italia ha messo a punto un nuovo modo di rapportarsi con il continente africano che ha profonde radici nello storico partenariato del nostro Paese con l'Africa. Mai come in questo periodo si sono moltiplicate le visite dei nostri esponenti di governo in Africa e la nostra presenza nel continente è cresciuta, nella consapevolezza che rappresenta un'assoluta priorità per la nostra politica estera. E mai come oggi, nell'Unione Europea si parla d'Africa", ha dichiarato Del Re, evidenziando inoltre i contenuti del "Partenariato con l'Africa", il documento di public policy presentato dalla Farnesina lo scorso dicembre. (segue) (Com)