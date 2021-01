Shoah: Ascani, memoria è dovere e responsabilità di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare, sempre, per impedire che si ripeta. Il Giorno della Memoria è un momento di riflessione e presa di coscienza collettiva sul dolore, sulla discriminazione, sul male". Lo scrive su Facebook la viceministra dell'Istruzione, Anna Ascani, del Partito democratico. "Persone straordinarie, come la Senatrice Liliana Segre, ci danno la possibilità, ancora oggi, di comprendere fin dove è arrivata la crudeltà, la violenza di un uomo su un altro uomo. Quest’anno non ci saranno Viaggi della Memoria dedicati a una delle pagine più inquietanti e terribili della storia dell’umanità. Ma sono sicura - conclude - che ovunque si troverà il modo di ricordare. Perché la memoria è un dovere e una responsabilità di tutti e di ciascuno" (Rin)